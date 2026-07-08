شهر خون و قیام، شاهد بدرقه‌ای ماندگار بود؛ مردم ولایتمدار قم در کنار خیل عظیمی از خانواده‌های غیرتمند که از اقصی‌نقاط ایران و جهان خود را به این شهر رسانده بودند، پیکر مطهر رهبر شهید را با شکوهی بی‌نظیر مشایعت کردند.

در روز تشییع فضای شهر قم آکنده از عطر شهادت و اندوه بود. اقشار مختلف مردم با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی مالامال از حزن، هم‌نوا با یکدیگر پیکر آن عزیز سفرکرده را بر دستان خود گرفتند و در مسیری که به میعادگاه عاشقان ختم می‌شد، حرکت کردند.

در این مراسم که نمادی از اقتدار و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های کوبنده «لبیک یا خامنه‌ای»، ضمن ابراز انزجار شدید از عاملان این جنایت ددمنشانه، خواستار خونخواهی آقای شهید ایران شدند.