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۲۰۰ تیم امدادی اصفهان همراه با استقرار ۵۲ موکب خدمترسانی به زائران
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشهفروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و امدادی در فرآیند بازگشت زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران و ایمن نمودن مسیرهای ارتباطی و محورهای جادهای، تعداد ۲۰۰ تیم امدادی، راهداری و پلیس در ۲۰۰۰ کیلومتر از راههای شریانی و اصلی استان مستقر شدهاند.
وی افزود: این تیمها در محورهای منتهی به مسیرهای ارتباطی مشهدالرضا(ع)، محور نائین-خور و بیابانک، جندق-معلمان و همچنین محورهای شمال، جنوب و غرب استان مستقر هستند تا پوشش کامل ایمنی و امدادی در مسیرهای پرتردد برقرار باشد.
شیشهفروش ادامه داد: تا کنون ۴۰۰ سرویس ناوگان اتوبوس مسافری با مشارکت صنایع و بخش خصوصی و با محوریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای برای اعزام زائران در مسیر رفت و برگشت از مشهد پیشبینی و تامین شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین از استقرار ۵۲ موکب خدماترسانی خبر داد و گفت: این موکبها در مکانهای تعیینشده و با همکاری گروههای جهادی، بسیج، پشتیبانی صنایع و فرمانداریها مستقر شدهاند و با تامین و توزیع آب معدنی و اقلام پذیرایی، به زائران در مشهد مقدس و مسیرهای جادهای خدمترسانی میکنند.
وی اعلام کرد: همچنین، ۴ دستگاه آمبولانس به همراه تیمهای امدادی و خودروی فرماندهی آتشنشانی در مشهد مستقر شدهاند. همچنین ۱۱ دستگاه تانکر آبرسان سیار به همراه ۳۰ باب تانکر ثابت برای کمک به آبرسانی به مشهد اعزام شدهاند.
منصور شیشهفروش با اشاره به ایجاد زیرساختهای اسکان برای زائران گفت: ستاد اسکان زائران در اصفهان و نیز شهرستانهای مسیر از جمله نائین و خور و بیابانک با استفاده از ظرفیتهای مردمی، مهمانپذیرها، حسینیهها، مواکب، مساجد، ورزشگاهها، مدارس و سایر اماکن آمادهسازی شده است.
وی از رانندگان خودروهای شخصی و ناوگان حملونقل مسافر خواست با رعایت اصول ایمنی در محورهای جادهای تردد کنند و به توصیههای پلیس توجه داشته باشند. او افزود: رانندگان در مواکب و مجتمعهای خدمات رفاهی مستقر در جادهها توقف کوتاه داشته باشند، استراحت کنند و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند تا در مسیر برگشت از مشهد، سفری ایمن و بدون حادثه داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین تاکید کرد: تمامی زائران در مسیر تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
شیشهفروش در ادامه گفت: تیمهای ایمنی و آتشنشانی با ارزیابی ایمنی مواکب و محلهای برگزاری مراسم در شهرها و روستاهای استان، به همراه تیمهای اورژانس پیشبیمارستانی و نیروهای مرتبط با حوادث گاز، برق و آب، و نیز ۱۰۰ تیم راهداری در مسیرهای جادهای، عهدهدار پوشش ایمنی در مکانهای برگزاری مراسم در استان و نیز مسیر حرکت زائران در محورهای جادهای هستند.
وی با اشاره به وضعیت راههای استان گفت: در حال حاضر همه راههای استان باز است و تردد در محورها با کنترلهای ایمنی و ترافیکی بهصورت روان جریان دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین یادآور شد: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها برای اعلام آخرین وضعیت راهها و امدادرسانی در جادهها، و نیز شمارههای ۱۱۲ جمعیت هلال احمر، ۱۱۵ اورژانس، ۱۲۵ آتشنشانی، ۱۹۴ امداد گاز، ۱۲۱ حوادث برق و ۱۲۲ حوادث آب به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی و ارائه خدمات ایمنی و امدادی به امدادخواهان هستند.