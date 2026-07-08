به دنبال حملات بامداد ارتش تروریستی آمریکا، ۸ نفر از دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس و بوشهر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به دنبال تجاوز جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب ایران اسلامی در بامداد امروز، ۸ نفر از دلاورمردان نیروهای هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس و بوشهر، حین دفاع از میهن اسلامی، بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن به مقام شهادت نائل آمدند.

سروان علی معینی از پایگاه شهید یاسینی بوشهر، ستوانیکم علی مهدی‌زاده، ستوانسوم حامددورای، استواردوم امیرحسین قاسمی، استواردوم علیرضا زارعی ثانی و استواردوم علیرضا بالیده از پایگاه شهید عبدالکریمی بندرعباس و ناواستواردوم شهاب امیدی بزی و ناوی محمدجواد روانفر از منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، در این حملات، به مقام شامخ شهادت نایل آمدند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ایستادگی تا آخرین نفس مقابل دشمنان، اعلام کرد که انتقام خون شهدای میهن اسلامی را از دشمنان این آب و خاک، خواهد گرفت.