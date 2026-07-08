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درسفر یک روزه استاندار آذربایجانغربی آخرین وضعیت طرحها، ظرفیتها و مسائل مهم شهرستان سلماس بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی در سفر یکروزه به شهرستان سلماس، آخرین وضعیت طرحها، ظرفیتها و مسائل مهم این شهرستان را بررسی کرد.
همچنین در نشستی که با حضور استاندار آذربایجانغربی در فرمانداری شهرستان سلماس برگزار شد، موضوعات مختلف این شهرستان در حوزههای عمرانی، اقتصادی، زیرساختی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفت.
ملاقات مردمی از دیگر برنامههای سفر رضا رحمانی به سلماس بود که در این دیدارها، مسائل و دغدغههای مردم بهصورت مستقیم مطرح و دستورات لازم برای پیگیری موضوعات صادر شد.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه با حضور در مرز کوزهرش سلماس، از آخرین وضعیت زیرساختها، روند اقدامات انجامشده و ظرفیتهای این مرز و پایانه مرزی آن بازدید خواهد کرد.
برگزاری جلسه شورای اداری در بخشداری کوهسار با حضور استاندار آذربایجانغربی، بخش پایانی سفر به شهرستان سلماس خواهد بود.