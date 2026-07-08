دبیرکل جمعیت وفاق المدارس الشیعه پاکستان گفت: رهبر شهید عمر پربرکت خود را وقف دفاع از اسلام و پاسداری از انقلاب اسلامی کرد و خون پاکش نیز مایه بیداری امت، تقویت جبهه مقاومت و تداوم انقلاب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محمد تحسین ساجد دبیرکل وفاق المدارس الشیعه پاکستان که برای شرکت در آیین تشییع رهبر شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای(ره) از پاکستان به ایران سفر کرده است، شهادت رهبر شهید را ضایعه‌ای بزرگ، جانسوز و اندوه‌بار برای جهان اسلام توصیف کرد و گفت: اگرچه فقدان چنین شخصیت کم‌نظیری برای امت اسلامی بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر است، اما بی‌تردید خون مطهر ایشان به عاملی برای صیانت از انقلاب اسلامی، تقویت جبهه مقاومت و استمرار راه حق تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور خود در این مراسم اظهار داشت: افتخار حضور در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید نصیب بنده شد و به همین منظور از پاکستان به ایران آمدم. هنگامی که خبر شهادت ایشان منتشر شد، تا چندین روز باور این حادثه برای ما دشوار بود و نمی‌توانستیم بپذیریم که چنین شخصیت بزرگ، باعظمت و اثرگذاری هدف این جنایت قرار گرفته باشد.

مدیر حوزه علمیه زینبیه لاهور پاکستان، رهبر شهید را شخصیتی کم‌نظیر، امید امت اسلامی و پاسدار حقیقی انقلاب اسلامی دانست و افزود: اندوه ناشی از شهادت ایشان تنها به مردم ایران محدود نشد، بلکه در سراسر جهان، به‌ویژه در پاکستان، دوستداران اهل‌بیت(ع) و حتی پیروان دیگر مذاهب و مکاتب نیز با ابراز همدردی، این مصیبت بزرگ را به امت اسلامی تسلیت گفتند و از فقدان این رهبر الهی عمیقاً متأثر شدند.

وی در ادامه با اشاره به خدمات گسترده رهبر شهید در دهه‌های گذشته گفت: ایشان عمر شریف خود را صرف گسترش آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداری از مبانی فکری آن، تقویت وحدت امت اسلامی و تربیت نسل جوان بر اساس معارف اسلام ناب کردند. اندیشه، بینش و روحیه بیداری که ایشان در میان امت اسلامی ایجاد کردند، سرمایه‌ای ماندگار است که آثار و برکات آن تا سال‌های طولانی در جوامع اسلامی باقی خواهد ماند.

حجت‌الاسلام محمد تحسین ساجد اظهار داشت: هرچند جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته با دشواری‌ها و فشارهای مختلفی روبه‌رو بوده است، اما حضور گسترده مردم در صحنه پس از شهادت رهبر شهید، بار دیگر نشان داد که انقلاب اسلامی از پشتوانه‌ای عمیق و ریشه‌دار در دل‌های مردم برخوردار است. ایشان در طول زندگی خود پاسدار انقلاب اسلامی بودند و بی‌تردید خون پاکشان نیز بی‌ثمر نخواهد ماند، بلکه به تقویت هرچه بیشتر انقلاب اسلامی، بیداری امت و استمرار این مسیر نورانی خواهد انجامید.

وی در ادامه، با اشاره به آرزوی دیرینه رهبر شهید برای رسیدن به مقام شهادت، اظهار داشت: اشتیاق ایشان به شهادت تنها یک خواسته و آرزوی شخصی نبود، بلکه بر پایه یک نگاه عمیق الهی و انقلابی شکل گرفته بود. در پس این آرزو، فلسفه‌ای بزرگ برای استمرار انقلاب اسلامی، بیداری امت اسلامی و تقویت جبهه حق نهفته بود. مرگ، حقیقتی گریزناپذیر برای همه انسان‌هاست، اما رهبر شهید با زندگی سراسر مجاهدت و شهادت پرافتخار خود، روحی تازه در کالبد انقلاب اسلامی دمید و راهی ماندگار برای آیندگان ترسیم کرد.

این کارشناس دینی در ادامه به بازتاب گسترده این حادثه در پاکستان اشاره کرد و گفت: شهادت رهبر شهید، تنها جامعه شیعیان را متأثر نساخت، بلکه پیروان مذاهب مختلف از جمله شیعه، اهل سنت، بریلوی، اهل حدیث و دیگر جریان‌های دینی نیز با صدور پیام‌ها و برگزاری مراسم مختلف، اندوه و تأثر خود را از این ضایعه بزرگ ابراز کردند. به‌ویژه دوستداران اهل‌بیت(ع) و شیعیان امیرالمؤمنین(ع) با حضور در حسینیه ها، مساجد و محافل مذهبی، ضمن برگزاری مراسم سوگواری، ارادت و وفاداری خود را به رهبر شهید به نمایش گذاشتند.

مدیر حوزه علمیه زینبیه لاهور پاکستان افزود: محبت مردم نسبت به رهبر شهید به اندازه‌ای عمیق و ریشه‌دار بود که بسیاری از آنان در روزهای نخست، توان پذیرش خبر شهادت ایشان را نداشتند. احساس مشترک مردم این بود که امت اسلامی، رهبری بزرگ، امیدی الهام‌بخش و تکیه‌گاهی استوار را از دست داده است؛ شخصیتی که همواره منشأ امید، عزت و مقاومت برای مسلمانان جهان بود.

وی با توصیف فضای آیین تشییع پیکر رهبر شهید اظهار داشت: مراسم تشییع، صحنه‌ای کم‌نظیر، باشکوه و سرشار از معنویت بود و پیام روشنی به جهانیان مخابره کرد؛ اینکه رهبر شهید نه تنها یک رهبر سیاسی و دینی، بلکه محبوب دل‌های میلیون‌ها انسان آزاده بود. حضور گسترده و پرشور مردم، اشک‌های جاری، نوحه‌سرایی، سوگواری و ابراز عشق و ارادت به ایشان، فضایی آفریده بود که هرگز از خاطره حاضران پاک نخواهد شد.

حجت‌الاسلام محمد تحسین ساجد ادامه داد: ما همواره رهبر شهید را در میان مردم، در اجتماعات عظیم و در کنار امت اسلامی می‌دیدیم، اما هنگامی که پیکر مطهر ایشان بر دوش مردم تشییع می‌شد، کنترل احساسات بسیار دشوار بود. این صحنه، از تلخ‌ترین و در عین حال پرافتخارترین لحظات زندگی ما بود. با این حال، ایمان داریم که باید این مصیبت بزرگ را با رضایت به اراده الهی پذیرفت و با استقامت، راه و آرمان‌های ایشان را ادامه داد؛ زیرا وفاداری حقیقی به رهبر شهید، تنها در ادامه مسیر و تحقق اهداف بلند او معنا پیدا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر ادامه راه رهبر شهید، خاطرنشان کرد: ما با تمام توان، اندیشه‌ها، آرمان‌ها و پیام انقلاب اسلامی را که رهبر شهید برای آن عمر خود را وقف کرد، به نسل‌های آینده منتقل خواهیم کرد. ان‌شاءالله هرگز از این مسیر عقب‌نشینی نخواهیم کرد و با روشنگری و تبیین، حقانیت این راه را برای مردم بیان خواهیم نمود؛ چراکه این همان صراط مستقیم، راه عزت، استقلال و حقیقت است.