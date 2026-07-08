به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از مرز و پاسگاه کوزه‌رش سلماس و آخرین اقدامات انجام شده درخصوص پایانه این مرز بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش در توسعه مبادلات تجاری، رونق اقتصادی منطقه و افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی استان، بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مرز تأکید کرد.

در این بازدید روند اجرای پروژه‌های عمرانی، تکمیل زیرساخت‌ها و اقدامات صورت گرفته برای آماده‌سازی این پایانه مرزی مورد بررسی قرار گرفته و مسئولان مربوطه گزارشی از میزان پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرا ارائه کردند.