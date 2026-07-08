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استاندارآذربایجان غربی از مرز وپاسگاه کوزه رش سلماس وآخرین اقدامات در پایانه این مرز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از مرز و پاسگاه کوزهرش سلماس و آخرین اقدامات انجام شده درخصوص پایانه این مرز بازدید کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید با تأکید بر اهمیت راهاندازی پایانه مرزی کوزهرش در توسعه مبادلات تجاری، رونق اقتصادی منطقه و افزایش ظرفیتهای ترانزیتی استان، بر تسریع در تکمیل زیرساختها، رفع موانع اجرایی و هماهنگی دستگاههای مرتبط برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این مرز تأکید کرد.
در این بازدید روند اجرای پروژههای عمرانی، تکمیل زیرساختها و اقدامات صورت گرفته برای آمادهسازی این پایانه مرزی مورد بررسی قرار گرفته و مسئولان مربوطه گزارشی از میزان پیشرفت طرحها و برنامههای در دست اجرا ارائه کردند.