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بانوان والیبال نشسته کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان، تهران را به مقصد چین ترک کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان با نام "شهیده صفیه علی قورچی" راهی رقابتهای قهرمانی جهان شد. تیمملی بانوان ایران در گروه یک مسابقات با تیمهای های چین، روآندا و کنیا همگروه هستند که برنامه مرحله گروهی مسابقات بانوان کشورمان به شرح زیر است:
روز نخست ۱۹ تیر ماه
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران _ روآندا ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران
روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه
تیمملی والیبال نشسته بانوان ایران _ کنیا
ساعت ۹ به وقت ایران
روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران _ چین
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران