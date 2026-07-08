بانوان والیبال نشسته کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان، تهران را به مقصد چین ترک کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان با نام "شهیده صفیه علی قورچی" راهی رقابت‌های قهرمانی جهان شد. تیم‌ملی بانوان ایران در گروه یک مسابقات با تیم‌های های چین، روآندا و کنیا هم‌گروه هستند که برنامه مرحله گروهی مسابقات بانوان کشورمان به شرح زیر است:

روز نخست ۱۹ تیر ماه

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران _ روآندا ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران

روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه

تیم‌ملی والیبال نشسته بانوان ایران _ کنیا

ساعت ۹ به وقت ایران

روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه

تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران _ چین

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران