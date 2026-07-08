پخش زنده
امروز: -
مردم گیلان در تجمع دیگری از تجمعات شبانه در میدان شهدای ذهاب رشت، با دلی غمگین در فراق قائد شهید امت، عهد ماندگاری در مسیر امام شهید را بجا آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم باغیرت و خستگی ناپذیر گیلان، در شبی دیگر در تداومِ شبهای همبستگی و اقتدار و در شب و روزهای وداع با امام شهید امت، با شور و شعوری وصف ناپذیر در سنگر خیابان حاضر شدند.
عزاداران با این شور حضور در سنگر خیابان، همچنان با اِقتدار به جهانیان اعلام میکنند: برای راه رهبر شهیدی که برای عزت و اقتدار ایران اسلامی، جانفدای مردم شد، جانفدا میمانند.