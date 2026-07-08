به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مردم باغیرت و خستگی ناپذیر گیلان، در شبی دیگر در تداومِ شب‌های همبستگی و اقتدار و در شب و روز‌های وداع با امام شهید امت، با شور و شعوری وصف ناپذیر در سنگر خیابان حاضر شدند.

عزاداران با این شور حضور در سنگر خیابان، همچنان با اِقتدار به جهانیان اعلام می‌کنند: برای راه رهبر شهیدی که برای عزت و اقتدار ایران اسلامی، جانفدای مردم شد، جانفدا می‌مانند.