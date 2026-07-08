به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر تکمیل سریع زیرساخت‌ها و آغاز هرچه زودتر فعالیت مرز کوزه‌رش سلماس، گفت: بازگشایی این مرز یکی از پروژه‌های راهبردی آذربایجان‌غربی برای توسعه تجارت، رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و گسترش مبادلات با ترکیه است.

رضا رحمانی امروز در جریان بازدید از روند آماده‌سازی مرز کوزه‌رش سلماس با اشاره به هدف‌گذاری مشترک ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری به ۳۰ میلیارد دلار، افزود: تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های مرزی بوده و با راه‌اندازی مرز کوزه‌رش، تعداد مرزهای فعال آذربایجان‌غربی به هشت مرز افزایش خواهد یافت.

وی همچنین تکمیل راه‌های دسترسی، پایانه مرزی، فیبر نوری، تیرپارک و امکانات رفاهی را از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری از این مرز دانسته و خاطرنشان کرد: جانمایی این مرز با حضور کارشناسان ایران و ترکیه انجام شده و در مرحله نخست، تردد مسافری آغاز خواهد شد و پس از آن نیز با احداث چهار گیت ترانزیتی، ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی و مبادلات تجاری این گذرگاه مرزی توسعه می‌یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی از تأمین اعتبارات، نیروی انسانی و چارت سازمانی مورد نیاز برای راه‌اندازی این مرز نیز خبر داده و افزود: استقرار دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مجموعه‌های خدماتی باید همزمان با تکمیل زیرساخت‌ها انجام شود تا این مرز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

رحمانی همچنین با اشاره به آثار اقتصادی این پروژه، بازگشایی مرز کوزه‌رش را زمینه‌ساز رونق تولید، توسعه خدمات، افزایش اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در سلماس دانسته و اضافه کرد: سیاست دولت، بهره‌مندی حداکثری مردم بومی از ظرفیت‌های مرزی و فراهم‌سازی زمینه حضور سرمایه‌گذاران از سراسر کشور در این منطقه است.

وی در پایان با تأکید بر پیگیری مستمر استانداری و همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مسئول، افزود: عقب‌ماندگی‌های ایجاد شده در روند بازگشایی این مرز جبران خواهد شد و با تکمیل زیرساخت‌ها، مرز کوزه‌رش سلماس به یکی از کانون‌های مهم تجارت، ترانزیت و توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی تبدیل می‌شود.