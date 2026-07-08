\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062c\u0627\u0628\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06f1\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f7\u06f6\u06f0 \u0632\u0627\u0626\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u00ab\u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u00bb \u0628\u0627 \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f1\u06f1 \u062a\u0627 \u06f1\u06f6 \u062a\u06cc\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\u0639\u0627\u0631\u0641 \u0627\u0645\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u0645\u0639\u0627\u062f\u0644 \u06f1\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u06a9\u0644 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u06f8\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0628\u0627 \u0648\u0633\u0627\u06cc\u0644 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\n