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پنج هزار نفر از مردم شیعه و اهل سنت مناطق شهری و روستایی شهرستان تایباد در مراسم ویژه وداع و تشییع رهبر شهید شرکت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: این افراد در بازه زمانی پنج روز گذشته برای حضور در این مراسم بزرگ و ماندگار در پایگاههای بسیج شهری و روستایی تایباد ثبت نام کردهاند.
حسین جمشیدی افزود: برای اعزام بخشی از این تعداد زائر به سمت مشهد ۳۵ دستگاه اتوبوس از سوی شرکتهای حمل و نقل شهرستان پیش بینی شده است.
او ادامه داد: برخی از اقشار مختلف این شهرستان نیز به صورت خودجوش و با استفاده از خودروهای شخصی برای این مراسم به سمت مشهد عزیمت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: همچنین یک دستگاه اتوبوس به اعزام ۴۵ نفر از علمای شاخص اهل سنت تایباد اختصاص دارد که یک روز قبل از مراسم راهی مشهد خواهند شدو برای پذیرایی و اسکان موقت این افراد موکبی در شهر مشهد پیش بینی شده که خدمات لازم به آنها ارائه میشود.
جمشیدی گفت: همچنین ۲۰ دستگاه خودوری پشتیبان از دستگاههای اجرایی و خدمات رسان تایباد به سمت مشهد مقدس در این ایام حرکت خواهند کرد.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.