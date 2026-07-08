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جمعی از خانوادههای شهدای میناب ضمن حضور در مراسم تشییع امام شهید در قم، با مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعی از خانوادههای شهدای میناب که برای حضور در مراسم تشییع امام شهید انقلاب در قم حضور یافتند، از جامعه الزهرا سلاماللهعلیها بازدید کردند.
این خانوادهها ضمن بازدید از بخشهای مختلف مجموعه مانند کتابخانه، سرای حضرت خدیجه (س) و ... بازدید کردند و با حضور در مزار شهدای گمنام جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با آرمانهای انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و شهدای والامقام تجدید پیمان بستند.
خانوادههای شهدای میناب پس از بازدید، با خانم دکتر برقعی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها دیدار و گفتوگو کردند.
گفتنی است، جمعی از اساتید بسیجی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها به سرپرستی خانم حیدری مجد مسئول بسیج اساتید و نخبگان حوزههای علمیه خواهران قم و جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با حضور در میناب با این خانوادهها اظهار همدردی کرده بودند.