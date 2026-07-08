به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: بیش از ۱۰۰۰ نیروی عملیاتی برای آبرسانی به موکب‌ های دارای مجوز و فراهم کردن زیرساخت‌ های لازم بر تأمین آب زائران و مجاوران در ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به کار گرفته شده است.

حسین اسماعیلیان با اشاره به تشکیل ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد اظهار کرد: مسئولیت کمیته تامین آب ذیل کارگروه زیربنایی به شرکت آب و فاضلاب مشهد واگذار شده و این کمیته وظیفه هماهنگی و تامین آب در محورهای ورودی استان، مسیرهای تردد زائران و شهر مشهد را بر عهده دارد.

رئیس کمیته تامین آب ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد ادامه داد: با وجود قرار داشتن مشهد در شرایط تنش آبی و همزمانی مراسم با اوج مصرف تابستان، از چند ماه گذشته برنامه‌ ریزی‌ های لازم انجام شده است تا آب مورد نیاز زائران و مجاوران بدون مشکل تأمین شود.