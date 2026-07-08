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استاندار یزد با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس، از آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران یزدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی با بیان اینکه فردا مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید امت در مشهد مقدس برگزار میشود، اظهار کرد: همه استانداران برای حضور در این مراسم دعوت شدهاند و بنده نیز با افتخار در این آیین شرکت خواهم کرد.وی افزود: به دلیل ضرورت استقرار مسئولان در استانها، امکان حضور در مراسم تهران فراهم نشد، اما برای شرکت در مراسم مشهد مقدس برنامهریزی شده است.
استاندار یزد با قدردانی از دستاندرکاران خدمترسانی به زائران یزدی، گفت: ۲۵ موکب با همکاری شهرداری، گروههای مردمی و نیروهای جهادی برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان یزدی پیشبینی شده و مقدمات اسکان و پذیرایی از حدود ۶ تا ۷ هزار نفر از مردم استان یزد در مشهد مقدس فراهم شده است.
وی ادامه داد: در فرصتهای موجود، به همراه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری از موکبها بازدید و روند خدمترسانی را بررسی کردیم و تلاش شد هرگونه مشکل احتمالی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم برطرف شود.
استاندار یزد ابراز امیدواری کرد مراسم تشییع و تدفین با شکوه و در شأن برگزار شود و افزود: امیدواریم به برکت خون شهدا، عزت، سربلندی و آیندهای روشن برای ملت ایران و جهان اسلام رقم بخورد.