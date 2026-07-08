پخش زنده
امروز: -
تازهترین اثر عبدالحمید قدیریان با عنوان «در امتداد نور»، امروز چهارشنبه ۱۷ تیر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازهترین اثر عبدالحمید قدیریان با عنوان «در امتداد نور»، امروز چهارشنبه ۱۷ تیر همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس کربلا، رونمایی شد.
این اثر که خرداد امسال در ابعاد ۱۹۰ در ۱۵۰ سانتیمتر و با تکنیک رنگ روغن روی بوم خلق شده، روایتگر لحظات باشکوه و جانسوز وداع میلیونی اقشار مختلف مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب است.
عبدالحمید قدیریان در آئین رونمایی از این اثر، با اشاره به روند شکلگیری تابلو گفت: بعد از شهادت امام شهید، کار روی این اثر را آغاز کردم. ما هنرمندان همیشه چند قدم از مردم عقبتر هستیم و مردم در چنین وقایعی جلوتر از ما حرکت میکنند. مدتها فکر کردم که چه چیزی را باید به تصویر بکشم. در کار هنری، موضوع و روایت اهمیت دارد، اما آنچه روایت را شکل میدهد، مجرای بیان آن است. من سالهاست روی مفهوم نور کار میکنم و حتی نمایشگاهی با عنوان «نور آمد» برگزار کردهام. احساس کردم این واقعه نیز به زیبایی با همین مفهوم پیوند میخورد.
وی بیان کرد: حضرت آقا برای همه ما تکیهگاهی محکم بودند و نبود ایشان را تصور نمیکردیم، اما ناگهان صبحی فرا رسید که گویی زمین زیر پایمان برداشته شد و انتظار سقوط داشتیم؛ اما سقوط نکردیم. خداوند ما را به سمت ظهور میبرد و باید حقیقت ظهور را درک کنیم؛ آن لحظهای که گمان میکنیم هیچ تکیهگاهی وجود ندارد، اما مردم به حبلالله چنگ میزنند.
این نقاش درباره نگاه خود به شخصیت رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: حضرت آقا آرزوی شهادت داشتند، اما هدفشان شهادت نبود؛ هدف، پیش بردن حرکت به سمت ظهور بود و همه این اقدامات مقدمه آن مسیر به شمار میرفت. آنچه برای من در شخصیت ایشان پررنگ بود، این بود که همواره تلاش میکرد اراده خداوند به جای اراده شخصیاش جاری شود و مردم نیز با توجه به آیات پیرامونی، همراه برنامه الهی باشند.
قدیریان با بیان اینکه به نظر او، گام دوم انقلاب پس از شهادت ایشان آغاز شد، گفت: تشییع باشکوهی که در عراق برگزار شد، حیرتانگیز بود و عصبانیت دشمن نیز حاصل یک رخداد بزرگ نوری است. خداوند آنچنان کنتراست میان نور و ظلمت را افزایش داده که دیگر جایی برای خاکستری باقی نمانده است.
وی در تشریح مفهوم اثر «در امتداد نور» نیز اظهار کرد: من معتقدم انقلابی که مقصد آن ظهور است، با یک انقلاب صرفاً اجتماعی تفاوت دارد. همواره تلاش کردهام واقعه عاشورا را از منظر حضرت زینب (س) ببینم؛ زیرا باور دارم رمز حرکت به سوی ظهور در همین نگاه نهفته است؛ اینکه با وجود سنگینترین مصائب، نگاه انسان به آسمان باشد.
این هنرمند افزود: در این تابلو اگرچه اجتماع عظیم مردم عزادار به تصویر کشیده شده است، اما حس غالب اثر، عزاداری نیست؛ بلکه گویی یک تولد را روایت میکند، زیرا شخصیتی در این واقعه حضور دارد که همه عالم بر مدار او معنا پیدا میکند و آن حضرت صدیقه طاهره (س) است.
قدیریان با تأکید بر نقش عالم غیب در زندگی انسان گفت: اگر باور کنیم که غیب تأثیر عمیقی بر زندگی ما دارد، نوع رفتارمان نیز تغییر خواهد کرد. آنگاه درمییابیم که خداوند ما را به مسیری بزرگتر هدایت میکند. حضرت آقا با افرادی مانند من و حتی برخی مسئولان بسیار مدارا کردند؛ بارها فرمودند، اما ما عمل نکردیم. آن دوره، دوران دعوت بود؛ دعوت به شنیدن سخن ولی اکنون جنس این مسیر تغییر کرده است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه تبعیت از ولایت عنوان کرد: مهم این است که از خواست رسول تبعیت کنیم. وقتی رهبر سخنی میگوید، آن کلام از مجرایی عبور کرده است. در این تابلو نیز میخواهم بگویم که حقیقت ماجرا در جای دیگری رقم میخورد.
این هنرمند با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: ما در جنگ ۱۲ روزه، ناگهان از خواب برخاستیم و تصور کردیم چیزی نداریم، اما چند ساعت بعد دریافتیم که همه چیز داریم. در این جنگ نیز همین اتفاق رخ داد. اگر به آیات پیرامون توجه کنیم، دیگر بهسادگی از کنار این نشانهها عبور نخواهیم کرد.
قدیریان درباره فضای بصری این اثر نیز گفت: تلاش کردم فضای تابلو، پویا و زنده باشد؛ فضایی که شعار «باید برخاست» در آن متجلی شود. احساس کردم دیگر پیکر در دستان مردم نیست و روایت وارد مرحله دیگری شده است. ما باید همزیستی با غیب را بیاموزیم. در مباحث آخرالزمانی، با نورها مواجه هستیم و این حرکت رو به جلو با نور اهلبیت (ع) رقم میخورد.