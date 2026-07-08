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از نجف اشرف تا کربلای معلی و از کربلا تا مشهدالرضا (ع)، کاروان وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی در میان اشک، دعا و بدرقه میلیونها دلداده، به آخرین منزلگاه خود نزدیک میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، شب گذشته، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شماری از اعضای خانواده ایشان، با ورود به فرودگاه بینالمللی نجف اشرف، در میان استقبال رسمی مقامهای جمهوری اسلامی ایران و عراق، وارد سرزمین امیرالمؤمنین (ع) شد؛ آغازی بر وداعی که مرزهای جغرافیا را درنوردید.
با طلوع آفتاب، نجف یکپارچه عزا شد. هزاران عزادار عراقی از ساعات نخست صبح امروز، با پرچمهای عزا، نوای مرثیه و شعارهای خونخواهی، خود را به مسیر تشییع رساندند تا سهمی در بدرقه مردی داشته باشند که او را نماد عزت، مقاومت و وحدت امت اسلامی میدانستند.
پس از اقامه نماز و طواف پیکر مطهر در نجف اشرف، کاروان رهسپار کربلای معلی شد؛ جایی که پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) طواف داده شد. صحنهای نورانی کربلا، در میان اشک زائران، نوحهسرایی و مرثیهخوانی، شاهد وداعی ماندگار بود؛ وداعی که با ابراز همدردی مردم عراق با ملت ایران، رنگی از همبستگی و برادری گرفت.
اکنون، مشهد مقدس در آستانه آخرین وداع ایستاده، شهری که فردا میزبان آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود و از ساعات اولیه، خادمان، نیروهای خدماتی و دستگاههای اجرایی، خود را برای میزبانی از خیل عظیم زائران و عزاداران آماده کردهاند.
بر اساس اطلاعیه شماره چهار آستان قدس رضوی، پس از پایان مراسم تشییع در مسیر خیابان امام رضا (ع)، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در حرم مطهر رضوی اقامه میشود و ویژهبرنامههای عزاداری نیز با حضور قاریان بینالمللی قرآن کریم و ذاکران اهلبیت (ع) در صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد.
نجف، کربلا و اکنون مشهد، سه حرم یک روایت؛ روایت وداع با رهبر شهیدی که بدرقهاش، به صحنهای از همدلی، سوگواری و همبستگی امت اسلامی تبدیل شده.