معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز و تهدید‌های رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران گفت: با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر می‌فهمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه چهارشنبه شب ۱۷ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سال‌ها بر زور، تحریم و تهدید بنا شده و نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد.»

وی تاکید کرد: «با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر می‌فهمد!»

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که برای حضور در نشست سران عضو ناتو در ترکیه به سر می‌برد؛ امروز در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، مدعی شد: مساله تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه سلاح هسته‌ای است.

وی به دنبال تجاوزات شب گذشته ایالات متحده به مناطقی در جنوب ایران و در مقابل، پاسخ متناسب و کوبنده تهران، ادعا کرد که آمریکا به احتمال زیاد امشب دوباره به ایران حمله خواهد کرد.

ترامپ پیش از این در اجلاس ناتو بار دیگر با تناقض گویی، عنوان کرد که معتقد است تفاهم‌نامه با تهران «تمام شده است»، اما مذاکره‌کنندگان می‌توانند «اگر بخواهند به گفت‌و‌گو ادامه دهند.»