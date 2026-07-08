خدمترسانی ارادتمندان به زائران آیین بدرقه؛
استقرار چهار موکب استان مرکزی در مشهد مقدس برای خدمت به زائران مراسم وداع با امام شهید امت
همزمان با مراسم حماسی وداع با امام عظیم الشان امت اسلام چهار موکب از استان مرکزی در مشهد مقدس برای خدمت به زائران این مراسم مستقر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین سپاه حضرت روح الله استان مرکزی از استقرار چهار موکب خدمت رسان این استان در مشهد مقدس برای میزبانی از زائران شرکت کننده در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام و رهبر شهید خبر داد.
سرهنگ رسولی با اشاره به عشق و تعلق خاطر وصف ناپذیر مردم استان مرکزی به امام شهید، گفت: مردم دیار امام خمینی (ره) همواره ارادت خود را به ساحت مقدس بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر شهید به اثبات رساندهاند و اینک با شور و اشتیاقی بی بدیل، خود را برای بدرقه پیکر مطهر ایشان به مشهد مقدس رساندهاند.
او با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی، همواره در عشق به امام و رهبری پیشگام بوده است، افزود: این عشق و دلبستگی ریشه در باورهای عمیق دینی و انقلابی مردم دارد و امروز در قالب حضور پرشور در مراسم وداع با رهبر شهید، جلوه گری میکند.
جانشین سپاه روح الله استان مرکزی گفت: این چهار موکب با ظرفیت اسکان سه هزار و پانصد نفر و توزیع روزانه ۹ هزار پرس غذای گرم در سه وعده، پذیرای زائران و عزاداران حاضر در مراسم خواهند بود.
سرهنگ رسولی افزود: این موکبها با همکاری نیروهای مردمی، تمامی توان خود را برای ارائه خدماتی شایسته به زائران بدرقه کننده پیکر مطهر امام و رهبر شهید به کار گرفتهاند تا این مراسم با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود.