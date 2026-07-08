رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با تأکید بر نقش کلیدی اراضی ملی در توسعه، از بررسی ۴۷ پرونده تخصصی در کمیسیون ماده ۲ با هدف حمایت از طرح‌های وابسته به کشاورزی و ارتقای بهره‌وری اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، جواد سلطانی کاظمی در نشست کمیسیون ماده ۲ اظهار داشت: رویکرد ما در واگذاری اراضی ملی، فراتر از تخصیص صرف زمین است.

وی افزود: هدف بنیادین ما تبدیل این اراضی به قطب‌های تولیدی پویا و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جامعه کشاورزی استان است. ما متعهد هستیم تا از این منابع ملی در مسیر اجرای پروژه‌هایی استفاده کنیم که منجر به تقویت زنجیره تولید کشاورزی، اشتغال و ارتقای سطح معیشت روستایی شود.

سلطانی کاظمی با اشاره به بررسی پرونده ها ، تصریح کرد: در این نشست تخصصی با حضور اعضا، ۴۷ پرونده مربوط به طرح‌های وابسته به کشاورزی با دقت بالا و بر اساس مبانی قانونی مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس جهاد کشاورزی خوزستان بیان داشت: در همین راستا، برای ۴۴ پرونده تصمیمات نهایی در زمینه‌های واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی اتخاذ شد تا حداکثری بهره‌وری از این منابع ملی حاصل شود، همچنین ۳ پرونده جهت بررسی‌های مجدد و تکمیلی به بازبینی ارجاع شد.

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سلطانی کاظمی تصریح کرد: تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون، با نگاهی جامع به توانمندسازی کشاورزان و حمایت از طرح‌های زیربنایی صورت می‌گیرد. اولویت ما این است که اراضی ملی در اختیار کسانی قرار گیرد که بتوانند با سرمایه‌گذاری و تخصص، به رشد تولیدات کشاورزی و تکمیل زنجیره های ارزش کمک کنند.

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وی در پایان افزود: این اقدامات در راستای اجرای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر مدیریت بهینه منابع طبیعی و تبدیل اراضی ملی به کانون‌های اشتغال و تولید صورت می‌پذیرد.