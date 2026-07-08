حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی اله وردی‌ها، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین، بر لزوم تقویت بصیرت و تداوم مسیر شهدا در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، حجت‌الاسلام اله وردی‌ها با اشاره به جایگاه رفیع امام شهید در بین ملت ایران و تمام آزادیخواهان جهان اظهار داشت: حضور پرشور ملت ایران در مراسم وداع و بدرقه پیکر قائد شهید امت، بار دیگر ضرورت هوشیاری و بصیرت ملت را بیش از پیش نمایان کرد.

این مدرس حوزه و دانشگاه افزود: شهادت، نه تنها انگیزه و رشد معنوی جامعه را دوچندان می‌کند، بلکه در سطح منطقه نیز موجب ایجاد همبستگی فکری و قلبی میان ملت‌های آزاده شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیات قرآن کریم، به سیره انبیا الهی اشاره کرد و گفت: تاریخ اسلام سرشار از الگو‌هایی است که با پیروی از تعالیم پیامبران، در برابر استبداد ایستادند و همان‌گونه که امت‌های پیشین با بصیرت‌افزاییِ پیامبران و درک درست از حقیقت، در برابر چالش‌ها قد علم کردند، امروز نیز جامعه ما با تمسک به همین آموزه‌ها و با نگاهی تحلیلی به تاریخ، می‌تواند در مسیر تعالی و استقلال حرکت کند.

حجت‌الاسلام اله وردی‌ها همچنین خاطرنشان کرد: پیوند عمیق فکری و قلبی ملت ایران با آرمان‌های امام شهید ، شهدا و آموزه‌های اصیل قرآنی، ضامن بقا و پیشرفت انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

تأکید حجت‌الاسلام اله‌وردی‌ها بر جامعیت اندیشه رهبر شهید و تأثیر عمیق ایشان بر وجدان‌های جهانی

حجت‌الاسلام محمد مهدی اله‌وردی‌ها، در ادامه، بر تفاوت میان «زیستن» و «هدفمند زندگی کردن» تأکید کرد و جامعیت اندیشه ایشان را عامل اصلی جذب توده‌های مردم از اقشار مختلف دانست.

این پژوهشگر با اشاره به جایگاه والای شهید، اظهار داشت: «زندگی با هدف، معنای حقیقی وجود انسان را آشکار می‌کند. حرکت ما در مسیر رهبری این شهید، نه برای رسیدن به مقاصد دنیوی، بلکه برای دستیابی به سعادت بشر و پاسداشت خون جاری در رگ‌های ایشان بوده است.»

وی با تحلیل الگوی شخصیتی شهید، افزود: جامعیت اندیشه و وجود یکپارچه ایشان، همچون مغناطیسی قدرتمند، تمامی طیف‌های جامعه از هنرمند و نویسنده گرفته تا استاد دانشگاه و کارگر را به سوی خود جذب کرد. این پیوند فراتر از مرز‌های جغرافیایی بود؛ به‌گونه‌ای که حتی بسیاری از افراد در خارج از کشور نیز با حضور در این مراسم، در پی معنای حقیقی زندگی بودند.

اله‌وردی‌ها همچنین با اشاره به ابعاد بین‌المللی این حوادث و تداوم مراسم تشییع در کشور‌های همسایه از جمله عراق، بر این نکته تأکید کرد که این سوگواری‌ها، صرفاً یک مراسم آیینی نیست، بلکه تجلی اشکِ محبت و اشتیاق برای رسیدن به حقیقت و مخدوم است. وی در پایان خاطرنشان کرد که اندیشه‌های ایشان، نگاه ما را از محدودیت‌های ملی فراتر برده و به سوی جهانی دگرگون شده هدایت می‌کند.

تبیین جایگاه عدالت و فطرت بشری در اندیشه رهبر شهید؛ گذار از جهل به سوی حقیقت

حجت‌الاسلام محمد مهدی اله‌وردی‌ها پیرامون جایگاه رهبر شهید، به بررسی ریشه‌های روانی و فکری گرایش انسان‌ها به سمت عدالت و حق‌طلبی پرداخت و آن را امری برخاسته از ذات و فطرت بشر دانست.

اله‌وردی‌ها با تحلیل ماهیت انسان، اظهار داشت: عدالت‌خواهی و طلب حق، نه یک امر عارضی، بلکه بخشی از ساختار وجودی و فطرت هر انسانی است که در عمق آگاهی هر بشر، میلی ذاتی به سمت خوبی و حق وجود دارد که تنها در صورت بروز جهل مرکب یا تاثیرپذیری از عوامل محیطی، ممکن است در سایه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های مسیر حق، افزود: اگرچه عوامل محیطی یا ابزار‌های انحراف ممکن است در دوره‌ای باعث کدر شدن این دیدگاه یا ایجاد انحراف در مسیر حرکت انسان‌ها شوند، اما حقیقتِ عدالت در ذهن هر انسان آگاه، همواره زنده و ملموس است و در واقع، مبارزه برای حق، مبارزه برای بازگشت به همان ساختار اصیل و فطری است که انسان را به سمت خیر و نیکی سوق می‌دهد.

شهادت رهبر شهید، معادله امنیتی دشمن را واژگون کرد

حجت‌الاسلام محمد مهدی اله‌وردی‌ها، استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به شخصیت رهبر شهید امت گفت: شهادت قائد شهید، معادله امنیتی دشمن و استکبار را واژگون کرد و سلطه‌طلبی‌ها با شکست مواجه شد.

وی افزود: کاخ ذهنی که دشمن ساخته بود فرو ریخت و حقیقت الهی برای بسیاری آشکار شد، حتی برای کسانی که تا دیروز بی‌طرف یا خاکستری بودند. برخی از آن‌ها امروز از مواضع قبلی خود ابراز پشیمانی کرده‌اند.

اله‌وردی‌ها تأکید کرد: این تحول از قلوب شروع می‌شود، همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) در بعثت این اتفاق را رقم زدند و با تغییر نگرش به خود و جهان، معنای جدیدی از زندگی را ارائه کردند.

شهادت سثمره دهه‌ها همت رهبری و الطاف خفیه الهی بود

حجت‌الاسلام محمد مهدی اله‌وردی‌ها، پژوهشگر، با اشاره به شهادت قائد شهید امت گفت: این دستاورد، ثمره خون شهید و حاصل چندین دهه همت و زحمات پرمشقت رهبری است.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب ریل‌گذاری‌های مهمی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی جامعه انجام دادند و به باور ما، شهادت ایشان یکی از الطاف خفیه الهی برای امت اسلام و حتی جهانیان محسوب می‌شود.