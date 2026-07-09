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مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: توسعه زیرساختها و تجهیز مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع) رشت به فناوریهای نوین پزشکی، دسترسی بیماران به خدمات تخصصی و فوقتخصصی را ارتقا داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر عبدالرضا مدقالچی گفت: در سالهای اخیر مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع) رشت به عنوان قطب ارجاع خدمات تخصصی چشمپزشکی شمال کشور، با حمایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و تأمین تجهیزات پیشرفته، گامهای مؤثری در توسعه خدمات درمانی برداشته است.
وی افزود: ورود دستگاههای مدرن تشخیصی و درمانی، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، موجب شده بسیاری از بیماران گیلان و استانهای همجوار بدون نیاز به مراجعه به مراکز درمانی تهران یا بخش خصوصی، خدمات تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی را در این مرکز دریافت کنند که علاوه بر کاهش هزینههای درمان، دسترسی عادلانهتر بیماران، به ویژه اقشار کمبرخوردار، به خدمات سلامت را فراهم کرده است.
مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با قدردانی از تلاشها و حمایتهای مدیریت دانشگاه و مسئولان، گفت: مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع) رشت به عنوان تنها مرکز فوق تخصصی چشمپزشکی شمال کشور، در سالهای اخیر با تجهیز به فناوریهای نوین پزشکی، توانسته دامنه خدمات تخصصی و فوق تخصصی خود را به شکل قابل توجهی توسعه دهد و پاسخگوی بیماران گیلان و استانهای همجوار باشد.
دکتر مدقالچی با اشاره به نقش تجهیزات نوین در درمان بیماریهای چشمی افزود: در سالهای اخیر تجهیزات متعددی به این مرکز افزوده شده که میتوان به دستگاه دایود لیزر برای درمان گلوکوم، دستگاه OCT برای تصویربرداری از شبکیه، دستگاه لیزر درمانی عروق شبکیه به ویژه برای بیماران دیابتی و دستگاه RetCam برای تصویربرداری از شبکیه نوزادان نارس اشاره کرد.
وی گفت: بخشی از تجهیزات این مرکز درمانی مانند دستگاه B-Scan هم دچار فرسودگی شده بودند که با تعمیر و بازسازی آن، امکان ارائه خدمات تشخیصی مجدد فراهم شد.