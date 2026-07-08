آخرین وداع با رهبر شهید در حریم قدسی مسجد مقدس جمکران، به صحنه‌ای از تجلی عمیق‌ترین پیوند‌ها میان «امامت» و «امت» بدل شد.

حضور میلیونی سوگوارانی که برای آخرین دیدار، کیلومتر‌ها طریق‌المهدی را با پای پیاده و دیدگان اشک‌بار پیمودند، گواهی بر استمرار راه رهبری است که سراسر عمر پربرکت خویش را در مسیر «انتظار» سپری کرد.

فضای صحن‌ها و رواق‌های مسجد مقدس جمکران امروز شاهد حضور انبوه زائرانی بود که آمده بودند تا با رهبر خود وداع کنند؛ رهبری که به باور دلسوختگان حاضر در این مراسم، فراتر از یک زائر، «منتظرِ حقیقی» بود که مجاهدت‌هایش، واژه انتظار را به مفهوم ایستادگی، امید و خدمت به مردم پیوند زده بود.