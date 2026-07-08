به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آغاز موج سفر هموطنان به مشهد مقدس برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید، گفت: بر اساس آخرین پایش‌ های میدانی و رصد سامانه‌های هوشمند پلیس، از صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه شاهد افزایش محسوس حجم تردد در محورهای ورودی مشهد بودیم؛ به‌ گونه‌ ای که در مقایسه با روزهای عادی، بار ترافیکی این محورها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

سردار احمد کرمی‌ اسد افزود: هرچند هم اکنون ترافیک در محورهای ورودی مشهد روان است و گره یا کندی قابل توجهی در تردد وجود ندارد اما افزایش حجم خودروها نشان می‌ دهد هموطنان از نقاط مختلف کشور سفر خود را برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید آغاز کرده‌ اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه پلیس برای مدیریت تردد و تأمین ایمنی سفرها، محدودیت‌ های ویژه‌ ای را در محورهای برون‌ شهری استان خراسان رضوی در نظر گرفته است، گفت: نخستین محدودیت از صبح امروز چهارشنبه آغاز شده و تا ساعت ۲۰ روز جمعه ۱۷ تیرماه ادامه خواهد داشت و بر این اساس، تردد تمامی ناوگان باربری سنگین شامل تریلر، کامیون و کامیونت، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی، در محورهای منتهی به مشهد ممنوع است.

وی ادامه داد: این ممنوعیت در ۴ محور اصلی سبزوار–مشهد، گناباد_مشهد، قوچان_مشهد و فریمان_مشهد که از مهم‌ ترین مسیرهای بزرگراهی و آزادراهی منتهی به مشهد مقدس هستند، اجرا می‌ شود تا ظرفیت این محورها برای تردد زائران و شرکت‌ کنندگان در مراسم حفظ و از ایجاد گره‌ های ترافیکی جلوگیری شود.

سردار کرمی‌ اسد درباره دومین محدودیت ترافیکی نیز اظهار کرد: به‌ منظور مدیریت ترافیک پس از پایان مراسم، از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه تردد تمامی وسایل نقلیه از جاده قدیم ملک‌ آباد به سمت مشهد ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در این بازه زمانی، مسیر مشهد به سمت ملک‌ آباد به‌صورت یک‌ طرفه برای خروج خودروها اختصاص خواهد یافت تا تخلیه بار ترافیکی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود. از رانندگان درخواست می‌ شود ضمن رعایت محدودیت‌ های اعمال‌ شده، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش سفر خودروها از استان‌ های دور دست به مقصد مشهد گفت: بررسی سامانه‌ های هوشمند پلیس نشان می‌ دهد تعداد قابل توجهی از هموطنان از استان‌ های مختلف کشور در حال عزیمت به مشهد مقدس هستند و بخش زیادی از این سفرها، مسافت‌ های طولانی را در بر می‌گیرد.

سردار کرمی‌ اسد با تأکید بر اینکه خستگی و خواب‌ آلودگی همچنان از مهم‌ ترین عوامل وقوع تصادفات جاده‌ ای است، از رانندگان خواست در طول مسیر، به‌ ویژه در سفرهای طولانی، از ظرفیت موکب‌ ها و محل‌ های استراحت بین‌ راهی استفاده کنند و با توقف‌ های کوتاه‌ مدت و مدیریت زمان سفر، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌ آلودگی خودداری کنند تا سفری ایمن برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.