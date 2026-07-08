به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد از تیمار، مراقبت و رهاسازی موفق یک قلاده توله‌روباه در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد.

فاروق سلیمانی گفت: این توله‌روباه توسط یکی از دوستداران حیات‌وحش پس از مشاهده در طبیعت و با احساس مسئولیت نسبت به حفاظت از گونه‌های جانوری، به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد تحویل داده شد.

وی افزود: پس از انجام معاینات اولیه، بررسی وضعیت جسمانی و ارائه مراقبت‌های لازم توسط کارشناسان، فرآیند تیمار و نگهداری این گونه با رعایت اصول علمی و ضوابط حفاظت از حیات‌وحش انجام شد و پس از اطمینان از سلامت کامل و توانایی بازگشت به طبیعت، در یکی از زیستگاه‌های مناسب و امن شهرستان مهاباد رهاسازی شد.

سلیمانی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از تنوع زیستی اظهار کرد: همراهی و احساس مسئولیت شهروندان در اطلاع‌رسانی و تحویل به‌موقع گونه‌های آسیب‌دیده یا سرگردان به اداره حفاظت محیط زیست، نقش مؤثری در حفظ جمعیت حیات‌وحش و افزایش موفقیت برنامه‌های احیا و بازگشت گونه‌ها به زیستگاه‌های طبیعی دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد از شهروندان خواست در صورت مشاهده گونه‌های وحشی آسیب‌دیده، از هرگونه نگهداری یا جابه‌جایی غیراصولی خودداری کرده و مراتب را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و قانونی برای حفاظت، تیمار و بازگرداندن آن‌ها به زیستگاه‌های طبیعی انجام شود.