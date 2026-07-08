اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با صدور اطلاعیهای از افزایش غلظت آلایندههای جوی و قرارگیری شاخص کیفیت هوا در وضعیت «بسیار ناسالم» خبر داد و از شهروندان خواست تا برای حفظ سلامت خود، شیوه نامههای بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس دادههای ایستگاههای پایش کیفی هوا، میانگین شاخص کیفیت هوای شهر قم در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح روز ۱۷ تیر با ثبت عدد ۲۱۷، در محدوده «بسیار ناسالم» قرار گرفت. همچنین بررسی روند آلودگی در ۱۲ ساعت منتهی به ساعت ۱۹ نیز نشاندهنده تداوم وضعیت «ناسالم برای عموم» با شاخص ۲۵۴ است.
این وضعیت جوی که سلامت عموم شهروندان را تهدید میکند، منجر به افزایش غلظت ذرات معلق شده و شرایط را برای گروههای حساس و حتی افراد عادی دشوار کرده است.
کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، با توجه به تداوم پایداری جوی و شاخصهای ثبت شده، به تمامی شهروندان بهویژه گروههای آسیبپذیر شامل سالمندان، کودکان، بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی و بیماران تنفسی توصیه کردند تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در سطح شهر پرهیز نمایند.