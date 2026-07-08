وزیر امور خارجه در واکنش به سخنان موهن رئیس جمهور آمریکا گفت: ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمی‌دهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است.

عراقچی: پاسخ ما در مقابل سخنان رکیک، عمل ما است

عراقچی: پاسخ ما در مقابل سخنان رکیک، عمل ما است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عراقچی در واکنش به سخنان ترامپ در فضای مجازی نوشت: خطاب قرار دادن ملت بزرگ، متمدن و شجاع ایران با ادبیاتی موهن و سخیف، هیچ چیزی از عظمت این ملت و شأن و جایگاه رفیع آن نمی‌کاهد.

ایرانیان به تمدن کهن، فرهنگ غنی و پایبندی به والاترین ارزش‌های اخلاقی شهره‌اند. ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آنها پاسخ نمی‌دهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است: قاطع، بی‌هراس و آکنده از شجاعت و دلاوری.