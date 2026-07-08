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پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید

پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید و حالا در نزدیکی بین الحرمین است. عراقی‌ها از همه نقاط این کشور خود را به آیین بدرقه و وداع رساندند تا فریاد بزنند پای عهد با امام شهید هستیم و راه مقاومت ادامه دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۲۱:۳۲
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برچسب ها: مراسم تشییع شهید ، رهبر انقلاب ، کربلا ، بین الحرمین ، عراق
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