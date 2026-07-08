پیکر مطهر قائد شهید امت به کربلا رسید و حالا در نزدیکی بین الحرمین است. عراقی‌ها از همه نقاط این کشور خود را به آیین بدرقه و وداع رساندند تا فریاد بزنند پای عهد با امام شهید هستیم و راه مقاومت ادامه دارد.