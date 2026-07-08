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سخنگوی وزارت امور خارجه امشب با بیان اینکه آمریکا، بند ۵ یادداشت تفاهم اسلامآباد را به چالش کشیده و عملاً با اقدامات یکجانبهٔ خود و نیز حملات تجاوزکارانه علیه ایران، ساختار توافق را نقض کرده است، تصریح کرد: صیانت از منافع ملی و اعمال حاکمیت خویش را با قاطعیت دنبال خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امشب در پی حملات شب گذشته آمریکا به بخشهایی از خاک ایران و نقض یادداشت تفاهم اسلامآباد از سوی دولت آمریکا، آیه ۵۸ سوره انفال «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ» را بازنشر داد.
وی در این باره در پیامی نوشت: یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا از همان گام نخست، نه بر پایهٔ اعتماد، بلکه بر مبنای سازوکار روشن «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شد؛ چراکه هیچ نشانهای از حسننیت در رفتار طرف مقابل وجود نداشت.
رئیسان جمهور ایران و آمریکا ۲۸ خردادماه یادداشت تفاهم اسلامآباد (خاتمه جنگ) را در ۱۴ بند امضا کردند.
بقائی ادامه داد: اکنون ایالات متحده، علیرغم تصریح بند پنجم این تفاهمنامه - که بر عهدهداری جمهوری اسلامی ایران در تعیین ترتیبات عبور و مرور ایمن کشتیها از تنگهٔ هرمز تأکید دارد - این بند را به چالش کشیده و عملاً با اقدامات یکجانبهٔ خود و نیز حملات تجاوزکارانه علیه ایران، ساختار توافق را نقض کرده است.
در بند ۵ این تفاهمنامه آمده است: «با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد. تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز، و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفتوگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر میکنند.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره در شبکه ایکس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، صیانت از منافع ملی و اعمال حاکمیت خویش را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
وزارت امور خارجه ایران نیز امروز در بیانیهای ضمن محکوم کردن حملات تجاوزکارانه آمریکا و هشدار به همسایگان در خلیجفارس اعلام کرد که نیروهای مسلح مقتدر ایران همچنان که بارها نشان دادهاند در دفاع از تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا درنگ نکرده و منشا و مبدا تجاوز را نیز مورد هدف قرار خواهند داد.