فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: تشکیل قرارگاه تخصصی با اختیارات اجرایی، تکمیل چرخه‌های نظارتی، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، لازمه تأمین امنیت اقتصادی و برخورد مؤثر با اخلالگران بازار است.

تشکیل قرارگاه‌های تخصصی مقابله با احتکار و قاچاق کالا، برای تأمین امنیت اقتصادی ضروری است

تشکیل قرارگاه‌های تخصصی مقابله با احتکار و قاچاق کالا، برای تأمین امنیت اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،تشکیل قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق، احتکار و گران‌فروشی در کرمانشاه در راستای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ معیشت مردم، «قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گران‌فروشی» در استان کرمانشاه با محوریت فرماندهی انتظامی تشکیل شد.

سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه** با اعلام این خبر تأکید کرد: این قرارگاه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند و مصوبات کارگروه‌های تنظیم بازار را به‌صورت عملیاتی پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: با هدف بازگرداندن آرامش نسبی به بازار، برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا، محتکران و متخلفان حوزه قیمت‌گذاری در دستور کار قرار دارد.

به گفته سردار حاجیان، در اجرای مصوبات این قرارگاه، تعامل نزدیکی میان دادستانی، اداره کل تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی برقرار شده است تا با نظارت دقیق، اجازه سوءاستفاده و گران‌فروشی به افراد سودجو داده نشود.

همچنین منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در نخستین نشست این قرارگاه ضمن تأکید بر اهمیت ویژه معیشت شهروندان، ضرورت نظارت مستمر و مؤثر بر بازار را اولویت دانست و بر تأمین کالاهای اساسی و مبارزه جدی با هرگونه احتکار و گران‌فروشی تأکید کرد.