وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آستانه برگزاری مسابقات المپیاد جهانی اقتصاد چین، با اعضای تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد طی سخنانی در این دیدار صمیمی، با اشاره به نقش برجسته اعضای تیم در الگو سازی برای سایر جوانان و نوجوان، از آنها خواست، با تکیه بر تلاش و پشتکار خود، استعداد خدادادی خویش را برای پیمودن مدارج ترقی و سربلندی کشور بکار گیرند.

وی با بیان اینکه من در شما، تصویر آینده ایران را مشاهده می‌کنم، گفت: باور راسخ دارم که شما در دهه‌های آینده، جزو کسانی خواهید بود که کشور به شما افتخار می‌کند.

این دیدار در فضایی بسیار صمیمی و در دفتر کار "سیدرضا حسینی" معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان، برگزار شد که در ادامه جلسه، "زهرا سعیدی" یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز حضور یافت.

بنا بر این گزارش، در این دیدار، دانش آموزان عضو تیم اعزامی به همراه دکتر "امینه محمودزاده" رئیس کمیته علمی المپیاد اقتصاد، مسایل و دغدغه‌های خود را به صورت رو در رو با دکتر مدنی زاده مطرح کردند.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در جریان این دیدار، تقدیرنامه‌هایی را به اعضای تیم اعزامی اعطا نمود.

همچنین، در خاتمه مراسم، تندیس یادبود باشگاه دانش پژوهان جوان، به مدنی زاده اهدا شد.

گفتنی است، اعضای تیم اعزامی کشورمان به نهمین المپیاد جهانی اقتصاد به میزبانی چین، محمدحسین رحیمی‌نژاد، علیرضا آتشی و امیررضا نعمت‌اللهی از تهران و مبین کریمی و احسان ذوالفقاری از اصفهان هستند.

این مسابقات روز ۲۱ تیرماه (یکشنبه آینده) در چین برگزار می‌شود.