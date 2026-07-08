مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از اعزام ۵ تیم واکنش سریع این جمعیت به کشور عراق به منظور ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یگانه با بیان اینکه این مأموریت در راستای مسئولیت‌های انسان‌دوستانه و مأموریت‌های بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران انجام شده گفت: در مجموع این 5تیم، ۵۰ نفر به کشور عراق اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های اعزامی، متشکل از امدادگران و نجاتگرانِ آموزش‌دیده در حوزه‌های امداد و نجات، فوریت‌های امدادی، پشتیبانی عملیاتی و خدمات بشردوستانه هستند.که با آمادگیِ کامل، در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، و همچنین نقاط پرترددِ زائران و عاشقانِ رهبرِ شهیدِ انقلاب اسلامی، مستقر خواهند شد.