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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه از اعزام ۵ تیم واکنش سریع این جمعیت به کشور عراق به منظور ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یگانه با بیان اینکه این مأموریت در راستای مسئولیتهای انساندوستانه و مأموریتهای بینالمللی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران انجام شده گفت: در مجموع این 5تیم، ۵۰ نفر به کشور عراق اعزام شدند.
وی افزود: تیمهای اعزامی، متشکل از امدادگران و نجاتگرانِ آموزشدیده در حوزههای امداد و نجات، فوریتهای امدادی، پشتیبانی عملیاتی و خدمات بشردوستانه هستند.که با آمادگیِ کامل، در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، و همچنین نقاط پرترددِ زائران و عاشقانِ رهبرِ شهیدِ انقلاب اسلامی، مستقر خواهند شد.