ریشه عصبانیت ترامپ در قبال ایران که در کلمات اهانت آمیز و کینه توزانه اش تجلی پیدا کرد؛ صرفا به تحولات تنگه هرمز باز نمی‌گردد که به نظر می‌رسد بازتاب جهانی همبستگی مردم ایران و عراق در بدرقه امام مجاهد شهید در خشم او بی تاثیر نباشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسن عابدینی کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صداوسیما در یادداشتی نوشت:

ترامپ فردی عصبانی مزاج است. او بخاطر کیش شخصیت مایل است دنیا را آن گونه که در ذهن می‌پندارد، ببیند، اما مدتی است تحولات گیتی وفق مرادش نیست. جمهوری اسلامی ایران دست کم طی دو سال گذشته نشان داده است که ملت‌ها دیگر دست بسته نیستند که او فرمان دهد و دیگران اجرا کنند.

ایران مقابل دیدگان جهانیان در برابر زیاده خواهی امریکا قد عمل کرد که قدرت‌های بزرگ حتی حاضر به ازمودن ان نیز نبودند. ایستادن در برابر طغیانگران به دو مولفه " توان " و " اراده" نیاز دارد که ایران باذن الله از هر دو برخوردار است.

جنگ ابزار در دهه سوم قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به جنگ افکار است. رهبر مجاهد شهید طی ۴ دهه زعامت ملت ایران اقدام به تقویت هر دو مولفه کرد. دست‌های بلند جمهوری اسلامی با ساخت موشک‌ها و پهپاد‌های بومی در حوزه جنگ سخت به مرز مصونیت بازدارندگی رسید.

شلیک موشک و پهپاد به اهدافی تا ۲ هزار کیلومتری مرز‌های ملی موجب شده است تا دشمن دیگر نتواند براحتی راهبرد « بزن در رو » را بمرحله اجر در اورد. ویرانی سامانه‌های پدافند هوایی، سرنگونی جنگنده F۳۵، هواپیمای اواکس، سوخت رسان و ... در پایگاه‌های پیرامونی نشان داد که ایران در حوزه قدرت سخت دست پری دارد.

رژیم‌های امریکایی - صهیونی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و کودتای دی ماه از همه توان نظامی و امنیتی ضد ملت ایران بهره گرفتند، اما نتوانستند به اهداف اعلامی تغییر نظام، تجزیه سرزمینی، نابودی تمدنی و ... برسند.

وجه دوم توانمندی جمهوری اسلامی ایران در قدرت نرم هست که از قضا نسبت به قدرت سخت از مزیت نسبی بیشتری برخوردار است. تقویت محور مقاومت از دامنه‌های هیمالیا تا سواحل مدیترانه، تقویت دیدگاه مبتنی برامت اسلامی، ایجاد ائتلاف ضد استکباری و ... از دیگر میراث‌های گرانبهای انقلاب اسلامی است که در دوره رهبری امام سیدعلی خامنه‌ای به بلوغ رسید.

کنشگری مردم مبعوث در خیابان و وحدت الهی مردم و مسئولان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، نمادی از نهاد سازی موفق درون سرزمینی و حماسه افرینی بی بدیل مردم عراق با بدرقه شهید امت در نجف اشرف و کربلای معلی هم بیانگر استحکام پیوند‌های امتی است.... و بالندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های قدرت سخت و نرم موضوعی است که به تاسی از وعده الهی سبب شگفتی دوستان و خشم دشمنان شده و این اشفتگی، کینه و خشم ترامپ را برانگیخته است.

مردم در پاسخ به اتکا کلام الهی می‌گویند: مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ.