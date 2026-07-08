رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: این شرکت با هدف آرامش و رضایت مردم در کنار عزاداران امام شهید است و پوشش بیمه‌ای مراسم تشییع تا ساعت ۲۴ روز جمعه، ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای علی جباری افزود: از نخستین ساعات آغاز مراسم، تمامی بخش‌های عملیاتی، شعب خسارتی، تیم‌های خسارت سیار، مراکز پاسخگویی و نیرو‌های مستقر در مسیر‌های برگزاری مراسم با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات بیمه‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن به عزاداران ارائه شود.

وی تصریح کرد: کارکنان، مدیران و شبکه خدمت‌رسانی بیمه ایران، تا پایان مراسم در کنار ملت بزرگ ایران خواهند ماند و رسالت خود را در تأمین آرامش خاطر عزاداران با تمام توان پیگیری می‌کنند.