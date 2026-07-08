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سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیهای اعلام کرد: اظهار نامه/ خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی بهار، تابستان پاییز و زمستان سال ١٤٠٤ مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱٤٠٥/٠٤/۲۸ مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره نمودن اظهارنامه/خلاصه عملکرد خود اقدام نمایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، ادارات امور مالیاتی موظفاند در مورد مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ اظهار نامهها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مؤدیان اصلاح، ثبت و ذخیره کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزشافزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت/ ذخیره شده تا پایان روز یاد شده به شرح زیر بخشیده شود:
- برای دوره زمستان ۹۵ درصد
- برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد
- برای دوره بهار ۸۵ درصد
شرط بهره مندی از این بخشودگی *پرداخت یا ترتیب پرداخت* (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده بدهی مربوط به اظهارنامه/ خلاصه عملکرد ثبت یا ذخیره شده بابت دورههای مالیاتی، بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ١٤٠٥/٠٤/٢٩ خواهد بود.
براساس این بخشنامه، سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مودیانی که علیرغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه/ خلاصه عملکرد ایشان و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح و ثبت/ ذخیره نمودن اظهارنامه/ خلاصه عملکرد خود در موعد فوقالذکر اقدام نکنند یا در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) اقدام نکنند *حداکثر ٤٠ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویضشده* در بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.