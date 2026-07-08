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حرم امام رضا(ع) در انتظار قائد شهید امت

مشهد الرضا(ع) در انتظار بدرقه رهبر شهید امت است. عزاداران امام شهید از دور و نزدیک برای آئین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب خود را به خراسان رضوی رسانده‌اند.
عکاس :مهلا جنابی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - ۲۲:۱۴
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برچسب ها: مشهد ، رهبر شهید
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