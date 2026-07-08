در حملات روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم ۱۰ فلسطینی شهید و حدود ۲۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سه نفر از شهدا، کودک هستند. این افراد در حملات پهپادی و تیراندازی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند.

رژیم صهیونیستی عصر چهارشنبه با حمله پهپادی به جنوب شهر خان‌یونس در نوار غزه، چادری را که آوارگان فلسطینی در آن اسکان داشتند، هدف قرار داد.

بر اساس گزارش روزانه وزارت بهداشت غزه، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیر‌ها باقی مانده‌اند و نیرو‌های امدادی به دلیل شرایط میدانی و محدودیت‌های موجود، تاکنون قادر به دسترسی به آنان نشده‌اند.

این حمله در حالی روی می‌دهد که هزاران آواره فلسطینی در چادر‌های موقت در جنوب غزه اسکان دارند و زیرساخت‌های اولیه برای محافظت از آنها در برابر حملات وجود ندارد.

بر اساس اعلام منابع فلسطینی از آغاز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در مهر سه سال پیش تاکنون شمار شهدای فلسطینی به ۷۳ هزار و ۱۱۰ نفر رسیده است.۱۷۳ هزار و ۶۰۰ نفر نیز در این حملات زخمی شده‌اند.

مدیر سازمان امداد و نجات غزه گفت این سازمان بیش از ۸۵ درصد از امکانات و تجهیزات خود را از دست داده است و اکنون با امکاناتی تقریباً ناچیز فعالیت می‌کند؛ تا جایی که نیرو‌های امدادی در بسیاری از موارد ناچارند پیکر شهدا را با دستان خالی از زیر آوار خارج کنند

الدهشان از جامعه جهانی خواست حمایت فوری لازم را برای احیای سازمان امداد و نجات فراهم کند؛ نهادی انسانی که بر اساس حقوق بین‌الملل از حمایت قانونی برخوردار است.

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