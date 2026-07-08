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بازتاب پنجمین روز تشییع قائد شهید امت در رسانه‌های دنیا

رسانه‌های مطرح دنیا این بار پنجمین روز از تشییع آقای شهیدمان را از عراق بازتاب دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۲۲:۱۱
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، عراق ، بازتاب خبری
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