به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد مخبر در پی لفاظی و اهانت ترامپ به ایران و ایرانی، در صفحه شخصی خود نوشت: استکبار وقتی در میدان دست‌ خالی می‌ماند، حقیرانه به تهاجم زبانی پناه می‌برد؛ در حقیقت باید به حال مردم آمریکا با این رئیس‌ جمهور کم‌خرد خود تأسف خورد، اما به صراحت تکرار می‌کنیم که نظام تنگه هرمز تا ابد «ایرانی» خواهد ماند و آمران و مباشران بزدل شهادت عزیزان ما به سختی مجازات خواهند شد.