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منزل رهبر شهید امت در مشهد

در آستانه تشییع رهبر شهید ایران در مشهدالرضا خبرنگار صدا و سیما سری زده به خانه آن امام مجاهد شهید در مشهد مقدس.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۷- ۲۲:۳۰
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برچسب ها: آیت الله سید علی خامنه ای ، مشهد مقدس ، مراسم تشییع
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