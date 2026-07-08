پخش زنده
امروز: -
امام مجاهد شهید نگاه ویژه ای به خانواده های معظم شهدا داشتند و همیشه بر ضرورت تکریم و تجلیل از شهیدان گرانقدر تاکید داشته اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رهبر شهید انقلاب اسلامی عنایت ویژهای به خانوادههای معظم شهدا شدهاند و در دوران رهبریشان بارها به صورت حضوری به منازل خانوادههای شهیدان گرانقدر میرفتند و با آنها دیدار میکردند.
سرلشکر شهید علی هاشمی از فرماندهان جوان و شجاع لشکر اسلام بود که از دیار مقاومت و ایثار خوزستان قهرمان برخاست و ضمن طراحیهای عملیاتهای بزرگی در دوران دفاع مقدس نقش اثرگذاری در پیروزیهای رزمندگان اسلام داشته است و سرانجام د ر راه دفاع از میهن اسلامی جان خویش را فدا کرد.
قائد شهید امت بارها در سخنرانی هایشان به مجاهدتهای سرلشکر شهید علی هاشمی اشاره کردند و عنایت ویژهای به این شهید گرانقدر داشتند.