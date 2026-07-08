پخش زنده
امروز: -
در پی جاری شدن سیل و آبگرفتگی روستای قوری شکاک ماکو، نجاتگران هلالاحمر آذربایجان غربی ضمن امدادرسانی اولیه به پایش شرایط منطقه پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در روستای قوری شکاک ماکو،تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر با حضور سریع در محل حادثه، عملیات ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی را آغاز کردند.
امدادگران پس از بررسی وضعیت منطقه، ضمن ارزیابی میزان خسارات و شناسایی نقاط حادثهدیده، اقدامات لازم برای تأمین ایمنی ساکنان، امدادرسانی اولیه و پایش شرایط منطقه را انجام دادند.
همچنین وضعیت خانوارهای آسیبدیده بهصورت میدانی بررسی و هماهنگیهای لازم برای ادامه روند امدادرسانی و ارائه خدمات مورد نیاز انجام شد.
این خبر بروز رسانی خواهد شد...