در پی جاری شدن سیل و آبگرفتگی روستای قوری شکاک ماکو، نجاتگران هلال‌احمر آذربایجان غربی ضمن امدادرسانی اولیه به پایش شرایط منطقه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در روستای قوری شکاک ماکو،تیم‌ عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با حضور سریع در محل حادثه، عملیات ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی را آغاز کردند.

امدادگران پس از بررسی وضعیت منطقه، ضمن ارزیابی میزان خسارات و شناسایی نقاط حادثه‌دیده، اقدامات لازم برای تأمین ایمنی ساکنان، امدادرسانی اولیه و پایش شرایط منطقه را انجام دادند.

همچنین وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده به‌صورت میدانی بررسی و هماهنگی‌های لازم برای ادامه روند امدادرسانی و ارائه خدمات مورد نیاز انجام شد.

این خبر بروز رسانی خواهد شد...