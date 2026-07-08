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معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مهار به موقع حریق علفزار در محدوده پل حصارک، با تلاش نیروهای آتش نشانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سعید قدمی بیان کرد: با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حریق علفزار در اتوبان کرج_تهران، بعد از پل حصارک مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه تجهیزات اطفای حریق به محل اعزام شدند و با اجرای عملیات سریع و هماهنگ، موفق شدند از گسترش آتش به اراضی و محدودههای اطراف جلوگیری کرده و حریق را به طور کامل مهار کردند.
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: دود ناشی از این حریق در بخشهایی از منطقه قابل مشاهده بود، اما با حضور به موقع آتشنشانان، عملیات اطفای حریق در کوتاهترین زمان ممکن به پایان رسید و خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت.
وی در پایان اشاره کرد: برای اطفاء به این حادثه، هفده آتش نشان به همراه پنج دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.