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در گفتوگوی تلفنی سید عباس عراقچی و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، آخرین تحولات منطقه، بهویژه رویدادهای اخیر تنگه هرمز بررسی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، تلفنی گفتوگو کردند.
در این گفت وگوی تلفنی درباره تحولات منطقه بهویژه وقایع اخیر در تنگه هرمز و برخی موضوعات مورد اهتمام دو طرف تبادل نظر شد.
دو طرف بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک در پیگیری مسائل منطقهای و استمرار تماسها و هماهنگیها برای جلوگیری از تشدید تنشها در منطقه تأکید کردند.