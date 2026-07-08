در گفت‌وگوی تلفنی سید عباس عراقچی و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه رویداد‌های اخیر تنگه هرمز بررسی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

در این گفت وگوی تلفنی درباره تحولات منطقه به‌ویژه وقایع اخیر در تنگه هرمز و برخی موضوعات مورد اهتمام دو طرف تبادل نظر شد.

دو طرف بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک در پیگیری مسائل منطقه‌ای و استمرار تماس‌ها و هماهنگی‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه تأکید کردند.