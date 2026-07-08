رسیدگی پلیس به بیش از ۱۰۹ هزار تماس فوریتی
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان با اشاره به اجرای طرحهای ویژه ایام وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید از رسیدگی پلیس به بیش از ۱۰۹ هزار تماس فوریتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سرهنگ یادگارنژاد گفت: مرکز رسیدگی به فوریتهای پلیسی به عنوان واحد عملیاتی مهم مجموعه انتظامی به صورت بی وقفه و شبانه روزی پاسخگوی نیازهای پلیسی و تماسهای عموم شهروندان است.
وی با اشاره به تلاش مضاعف کاربران سامانه ۱۱۰ در آیین جانسوز، اما باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۹۷ هزارو ۱۰۰ تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ برقرار و بیش از ۱۰۹ هزارو ۳۰۰ تماس عملیاتی شدهاند.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: شمار زیادی از این تماسها و پاسخگویی کاربران ۱۱۰ مربوط به ایام تشییع قائد شهید بودهاند که در همین رابطه تیمهای عملیاتی پلیس راهور نیز در کنار انجام وظایف ذاتی خود به بیش از ۱۵۰ خودروی مسافران در راه مانده امدادرسانی کردهاند.