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معاون دادستان مرکز استان خوزستان از مهر و موم ۸ اردوگاه غیرمجاز و متخلف ترک اعتیاد در شرق شهرستان اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفر جعفریراد اظهار داشت: در راستای نظارت بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد و برخورد با مراکز فاقد مجوز، ۸ اردوگاه غیرمجاز ترک اعتیاد در شرق اهواز مهر و موم شدند.
وی افزود: فعالیت مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد، به دلیل نبود نظارتهای قانونی و تخصصی، میتواند سلامت و امنیت افراد تحت درمان را با خطر مواجه کند و دستگاه قضایی در این زمینه با جدیت ورود خواهد کرد.
جعفری راد در ادامه تاکید کرد: دادستانی مرکز استان خوزستان با همکاری دستگاههای مسئول، نظارت بر مراکز ترک اعتیاد را بهصورت مستمر دنبال میکند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.