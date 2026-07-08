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در پی وقوع سیل در بخش بازرگان شهرستان ماکو تیمهای امدادی و کارشناسی روند امداد رسانی و ارزیابی خسارات را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ماکو گفت: در پی وقوع سیلاب عصر امروز در تعدادی از روستاهای بخش بازرگان شهرستان ماکو، اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان به همراه تیمهای امدادی و کارشناسی با حضور در مناطق آسیبدیده، روند امدادرسانی، ارزیابی خسارات و بررسی علل وقوع حادثه را آغاز کردند.
شهلا تاجفر در حاشیه بازدید از روستاهای سیل زده بخش بازرگان اظهار داشت: در نخستین ساعات پس از وقوع سیل، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جمعیت هلالاحمر و دستگاههای امدادرسان در محل حضور یافته و اقدامات اولیه برای کمکرسانی به اهالی انجام شد.
وی افزود: همچنین تیمهای کارشناسی شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات راه و شهرسازی، گاز، برق، آب و جهاد کشاورزی، امور عشایر با حضور در روستاها، میزان خسارات واردشده را بررسی کردند.
فرماندار ماکو همچنین تاکید کرد: بر اساس بررسیهای اولیه، روستاهای یارمقیله علیا، وسطی، سفلی، خرمنیری و قویشاک تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتهاند که روستای قویشاک بیشترین میزان خسارت را داشته است.
تاجفر با اشاره به اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت افزود: در این حادثه تعدادی از منازل مسکونی دچار آبگرفتگی شده و بخشی از اثاثیه و وسایل برقی منازل آسیب دیده است و همچنین چند دیوار منازل روستایی نیز تخریب شده که میزان دقیق خسارات پس از تکمیل ارزیابیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در ادامه بررسیها مقرر شد اداره امور آب شهرستان با بررسی منشأ وقوع سیلاب و عوامل مؤثر در ایجاد آن، نسبت به ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اجرای تمهیدات لازم برای کاهش خطرات احتمالی در آینده اقدام کند.
در این بازدید علیپور اقدم نماینده مردم شهرستانهای ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی و همچنین خلیل زاده معاون فرماندار، علینژاد بخشدار بازرگان و میرزا پور دبیر مدیریت بحران شهرستان حضور داشتند.