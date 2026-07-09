به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عملیات رسانه‌ای صداوسیمای آبادان برای پوشش ویژه آیین تشییع قائد امت از نقاط مختلف ایران تا عتبات عالیات در عراق ادامه دارد.

صداوسیمای آبادان با اعزام گروه‌های رسانه‌ای به تهران، قم و شهرهای کربلا و نجف، تلاش کرده است ابعاد مختلف این رویداد تاریخی را به صورت گسترده پوشش دهد.

مدیرکل صداوسیمای آبادان با اشاره به برنامه‌ریزی این مرکز برای انعکاس ویژه این مراسم اظهار کرد: اعزام گروه‌های تولیدی و خبری، ساخت مستند، تهیه گزارش‌های ویژه خبری و تولید برنامه‌های اختصاصی و برقراری ارتباط زنده با شبکه های مختلف از این آیین تاریخی، در دستور کار قرار گرفته است.

بهروز رضایی افزود: حضور گروه‌های رسانه‌ای در نقاط مختلف از جمله قم، تهران، کربلا و نجف، زمینه برقراری ارتباط‌های زنده با شبکه‌های سراسری، تهیه گزارش‌های میدانی و انعکاس حضور گسترده مردم بویژه نقش عشایر عرب در این مراسم را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، اطلاع‌رسانی به‌موقع و تصویری به مخاطبان بویژه جاماندگان ثبت و انعکاس ابعاد مختلف این رویداد بزرگ تاریخی بوده است.

مدیرکل صداوسیمای آبادان تصریح کرد: تداوم پخش برنامه ها و انعکاس تجمعات همچنان ادامه دارد و مخاطبان می توانند علاوه بر آنتن شبکه آبادان از طریق پیوند پخش_زنده از تلوبیون: https://telewebion.ir/live/abadan نیز بصورت زنده و مستقیم تشییع تاریخی و بی نظیر قائد امت را دنبال کنند.