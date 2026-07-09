پخش زنده
امروز: -
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفت: پیامکی برای راننده هر خودروی وارد شده به مشهد مقدس ارسال میشود و در آن پیامک، محل پارک خودرو مشخص و برای خروج هم پیشبینیهای لازم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسن مومنی در گفتوگو با شبکه خبر از آخرین تمهیدهای ترافیکی در خراسان رضوی برای تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت. متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
سوال: پلیس چه تمهیدهای ترافیکی برای ورود زائران در مبادی ورودی استان خراسان رضوی و مشهد مقدس در نظر گرفته است؟
سردار حسن مومنی: هم اکنون در محورهای ورودی به شهر مشهد ترافیک پرحجمی را شاهدیم. پیشبینی میکنیم در ساعتهای آینده به این حجم ترافیک اضافه شود. گزارشی که از استانهای همجوار استان خراسان رضوی داشتیم، نشان دهنده این است که تعدادی از زائران عزیز، سفر خود را آغاز کردهاند و تا ساعتهای آینده به مشهد مقدس میرسند.
خواهشی که از هموطنان عزیز داریم، این است که وقتی وارد شهر مشهد میشوند، به پارکینگهایی که از قبل پیشبینی شده است، مراجعه کنند.
اقدام خوبی که عزیزان در استان خراسان رضوی انجام دادند، این است که پیامکی برای راننده هر خودروی وارد شده به مشهد مقدس ارسال میشود و در آن پیامک، محل پارک خودرو مشخص و برای خروج هم پیشبینیهای لازم شده است.
با توجه به حجم ورود، خواهشی که از هموطنان داریم، این است که حتما رعایت کنند و صبر و حوصله داشتند تا به مسیر اصلی خود برسند.
برای خروج، پیشبینیهای لازم انجام شده است و از مردم عزیز قدردانی میکنم که در ۴۸ ساعت گذشته، سفر خود را مدیریت کردند و به تناوب وارد مشهد و الحمدالله مستقر شدند.
مسیرهای منتهی به حرم مقدس رضوی الان، مملو از جمعیت است و ممنوعیت تردد همه خودروها در محور تشییع، اعمال شده است. با توجه به این که مشتاقان آقا امام رضا علیهالسلام در خیابانهای اطراف حرم تشریف دارند، خدمترسانی با اتوبوسهای درون شهری قطع میشود و امکان تردد آنها نیست.
از مردم عزیز مشهد خواهش میکنم که در یکی دو روز آینده از خودروی شخصی کمتر استفاده کنند تا بتوانیم ترافیک را به نحو احسن در مشهد مقدس مدیریت کنیم.