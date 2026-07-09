فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: آنچه امروز در کشور عراق به نمایش گذشته شد، شکوه و عظمت اسلام و مسلمین و مجد عراق و عراقیون بود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل پیام سردار قاآنی به این شرح است:

آنچه امروز در کشور عراق به نمایش گذشته شد، شکوه و عظمت اسلام و مسلمین و مجد عراق و عراقیون بود. امروز ملت عراق، حماسه جاودانه‌ای را خلق کردند و زن و مرد و پیر و جوان شیعه و سنی و کرد، مسیحی و مسلمان، علما و مراجع و عشایر غیور و مسئولان همه آمدند و مردی را تشییع کردند که عمر با برکت خود را وقف خدمت به امت اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان و دفاع از مصالح و مقدسات امت اسلامی کرد.

تشییع پیکر قائد معظم و امام و مرجع شهید آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، نمایش وحدت مسلمین و تنفر از استکبار جهانی و صهیونیزم بین‌الملل و طلب خون‌خواهی آن شهید والامقام و همه شهدای جهان اسلام بود. بنده به‌عنوان سرباز کوچک جهان اسلام از ملت بزرگ عراق مرجعیت محترم، خانواده معزز شهدا، عتبات عالیات، علما و روحانیون، عشایر سرافراز، شخصیت‌های برجسته دولت محترم و استانداران و اعضای محترم ستاد برگزاری، نیرو‌های نظامی و امنیتی ارتش، پلیس، حشدالشعبی قهرمان و همه عزیزانی که متحمل زحمت شدند، صمیمانه تشکر و از خداوند، توفیق‌های همه عزیزان را طلب می‌کنم.