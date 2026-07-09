به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ارتش تروریستی آمریکا که دیشب نیز با نقض بند ۱ و ۲ تفاهم نامه اسلام آباد به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده بود، امشب نیز از ساعتی پیش با نقض دوباره تفاهمنامه حملاتی را آغاز کرده است.

سنتکام مدعی شده است که این حملات به این دلیل صورت گرفت که توانایی ایران را برای تهدید آزادی ناوبری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف کنند.

ارتش تروریستی آمریکا برای توجیه تجاوز خود به ایران مدعی شد: ایالات متحده آمریکا، ایران را به دلیل اقدامات تهاجمی اخیر و غیرموجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیرنظامی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی مسئول می‌داند.

آمریکا سه‌شنبه شب به وقت محلی (۷ جولای ۲۰۲۶ برابر با بامداد ۱۷تیر ماه ۱۴۰۵) نیز به دستور ترامپ در حالیکه او در اجلاس ناتو در ترکیه به سر می‌برد، به مناطقی از جنوب ایران حمله و تفاهم نامه میان تهران - واشنگتن را نقض کرد.

سنتکام ادعا کرد: «ما بیش از ۶۰ قایق کوچک و بیش از ۸۰ سایت را با مهمات دقیق هدف قرار دادیم».

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز صبح ۱۷ تیر اعلام کرد: در پاسخ اولیه به این تجاوز نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ۱۷ تیر در واکنش به حملات آمریکا به بخش‌هایی از خاک ایران، با بیان اینکه ارتش آمریکا در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، مرتکب تجاوز نظامی علیه چند مرکز پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران شد، این حملات تجاوزکارانه را نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مبنی بر توقف عملیات‌های نظامی دانست.